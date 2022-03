Un jeu dégommé pour des propos sexistes et anti-masque, clap de fin pour YouTube Vanced, la technique du faux PNJ dans Elden Ring, c’est le récap’

Les joueurs dézinguent un jeu sur Steam à cause d’une observation anti-masque et sexiste, l’app YouTube Vanced va s’éteindre, un joueur trompe son adversaire sur Elden Ring en agissant comme un PNJ. Voici le récap’ !

Le jeu indépendant Domina a reçu une déferlante de critiques sur Steam à cause du craquage du développeur. Par ailleurs, Google a eu raison de l’application YouTube Vanced. Enfin, il se déguise en PNJ et trompe un envahisseur dans Elden Ring. On vous résume tout ça brièvement ci-dessous !

Steam : le jeu Domina dans l’oeil du cyclone

Sur Steam, le titre indépendant Domina a reçu une flopée de mauvaises notes ces dernières semaines. En cause, une observation sexiste et anti-masque intégrée dans les notes de mise à jour par le développeur Dolphin Barn. De quoi susciter l’ire des utilisateurs qui dénoncent une remarque déplacée et complètement hors-sujet avec ce jeu de gestion à l’ère des gladiateurs.

Le jeu de gladiateurs Domina – Crédit : Dolphin Barn



L’application YouTube Vanced va sauter

L’application YouTube Vanced permettait de faire fi des contraintes de Google. Outre le blocage des annonces, celle-ci donnait accès aux « Je n’aime pas » masqués par YouTube ou à la lecture en arrière-plan sur Android. Mais Google a finalement réussi à faire tomber la plateforme. Néanmoins, les personnes l’ayant déjà téléchargée pourront encore en profiter pendant deux ans environ jusqu’à son obsolescence.

Le logo de Youtube Vanced – Crédits : Youtube vanced

Elden Ring : se faire passer pour un PNJ pour jouer un tour à l’envahisseur

Sur Elden Ring, un joueur a abattu un PNJ et s’est affublé du même attirail. Il s’est ensuite comporté comme le soldat en faisant mine de faire un tour de garde. Un jeu d’acteur qui a porté ses fruits. Car lorsqu’un envahisseur est passé à ses côtés, il n’y a vu que du feu, continuant sa route pour le rechercher frénétiquement, en vain.

