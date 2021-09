Johnny Depp supplie ses fans de lutter contre la Cancel culture

Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques 2 (Crédits : Warner Bros)

À l’occasion du Festival du film de San Sebastian (Espagne), Johnny Depp a pris position contre la Cancel culture, et a plaidé pour que ses fans fassent de même. Selon lui, « cette précipitation immédiate à juger vaut à peu près autant que de l’air pollué. Il suffit d’une phrase et il n’y a plus rien sous vos pieds, on vous retire le tapis. Ce n’est pas arrivé qu’à moi, mais à beaucoup d’autres gens. Si bien qu’à un moment, on commence à croire que c’est normal. Alors que ce n’est pas le cas. »

Son ex-femme Amber Heard a été épargnée, Depp trouve ça injuste

Johnny Depp fait référence aux retombées de son divorce houleux avec Amber Heard (qui a joué dans Aquaman). Bien que les deux auraient abusé chacun l’un de l’autre, c’est la carrière d’acteur de Depp qui a été la plus affectée, quand Warner Bros lui a demandé de se retirer du troisième opus du film Les Animaux Fantastiques. Si bien que l’acteur aurait demandé à Warner Bros. de retirer son ex-femme Amber Heard de la suite d’Aquaman. Sans succès, puisque Heard devrait reprendre son rôle de Mera dans la suite du film.

« C’est hors de contrôle maintenant, a ajouté Johnny Depp à propos de la Cancel culture. Je vous promets que personne n’est en sécurité. Aucun d’entre vous. »

Des milliers de signatures pour rendre à Johnny Depp ses rôles emblématiques

Johnny Depp a affirmé en août qu’il était désormais rangé dans la « liste noire » d’Hollywood en raison de ses problèmes avec son ex-femme. Leur divorce fracassant sur fond de procès et d’accusations croisées a donné lieu à de nombreuses pétitions. L’une plaidait pour accorder à nouveau à Depp son rôle du capitaine Jack Sparrow dans la franchise Pirates des Caraïbes (Disney) et a reçu plus de 650 000 signatures. Une autre pour faire sortir Amber Heard d’Aquaman en comptabilise un peu moins de 2 millions.

Johnny Depp a appelé ses fans à se lever contre la Cancel culture pour protéger leurs stars favorites : « Lorsqu’il y a une injustice, que ce soit contre vous ou quelqu’un que vous aimez, quelqu’un en qui vous croyez, alors vous devez vous lever et ne pas rester assis. Parce qu’on a besoin de vous« , a annoncé Depp.

Source : CBR