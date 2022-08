Un joueur trop puissant pour Diablo Immortal, le retour du lecteur Winamp, le prank de Mark Hamill, c’est le récap’ !

Au menu de ce récap : un joueur très dépensier de Diablo Immortal ne peut plus accéder au PvP, l’emblématique lecteur audio Winamp débarque sur Windows 11, la farce malicieuse de Mark Hamill.

Il investit 100 000 dollars mais ne peut plus jouer au mode Battlegrounds de Diablo Immortal. Après une longue absence, le lecteur Winamp renaît de ses cendres. Mark Hamill se fait passer pour un employé de fast-food. Place au récap’ !

Diablo Immortal : un streamer dépense 100 000 $

Certains abusent des microtransactions pour rendre leur personnage surpuissant dans Diablo Immortal. C’est le cas du vidéaste jtisallbusiness qui a investi la somme astronomique de 100 000 dollars dans le jeu. Mais il ne peut plus lancer de parties dans le mode Battlegrounds, sa cote de matchmaking étant trop élevée pour trouver une correspondance avec d’autres joueurs.

Le streamer l’a mauvaise – Crédit : jtisallbusiness



Le renouveau de Winamp

Il était l’un des lecteurs audio phares à l’orée des années 2000. Mais Winamp avait finalement disparu de la circulation progressivement jusqu’à sa fermeture en 2013. Finalement, les développeurs viennent de dévoiler Winamp 5.9 RC1, une version fonctionnant sous Windows 11. Parmi les nouveautés, le codec M38 sera notamment pris en charge tout comme les modules compressés.

Winamp

Quand Luke Skywalker vous sert votre menu

Mark Hamill a fait une blague sympathique à des clients du fast-food Jack in the Box. L’interprète de Luke y avait travaillé dans ses jeunes années avant de se faire renvoyer à cause d’un comportement inapproprié. Pour une publicité, il a finalement repris son ancien boulot. Posté au drive, il a surpris les clients qui ne s’attendaient évidemment pas à voir le célèbre acteur de Star Wars.

