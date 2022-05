Jouez-la comme James Bond avec cette édition spéciale de la Mini Moke

La Moke façon James Bond – Crédit : Moke America

Après l’Aston Martin de James Bond version enfant, les fans de l’agent secret lorgnent sur un nouveau modèle collector. Afin de fêter dignement les 60 ans de la franchise cinématographique, Moke America s’est associé avec EON Productions pour créer une édition spéciale intitulée « 60 Years of Bond ». Et pour cause, 007 a roulé dans bon nombre de bolides dans ses films mais aussi dans des véhicules plus décontractées à l’instar de la Mini Moke.

L’agent secret la conduit notamment dans quatre films, à savoir : You Only Live Twice (1967), Live And Let Die (1973), The Spy Who Loved Me (1977) et Moonraker ( 1979) dont le script original n’avait rien à voir. L’édition spéciale anniversaire est teintée de bleu nuit avec des sièges beiges, un tableau de bord, un pommeau de levier de vitesse et un volant en bois. Sur ce dernier, le logo emblématique 007 apparaît en évidence. Logo que l’on retrouve également sur le capot et sur la protection de la roue de secours.

Crédit : Moke America

Cette Moke 007 est loin d’être un bolide

La voiture a été remise au goût du jour. Au lieu d’un moteur thermique, elle est propulsée par un moteur entièrement électrique. Elle ne fera toutefois pas de l’ombre aux Tesla puisqu’elle possède seulement une autonomie de 64 km pour une vitesse de pointe de 40 km/h. Parmi les autres fonctionnalités contemporaines, citons également l’intégration d’une caméra de recul ainsi que la technologie Bluetooth.

Pour mettre la main dessus, il faut mettre 28 975 dollars sur la table. Autant dire qu’elle s’adresse exclusivement aux collectionneurs acharnés ou aux personnes soucieuses d’utiliser un véhicule stylisé pour se balader sur de courtes distances. Aller à la plage dans cette Moke a effectivement son charme, encore faut-il avoir les moyens de l’acquérir.

Cette édition spéciale est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de Moke America. Les stocks seront évidemment limités.