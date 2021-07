Juillet 2021 : les 10 meilleures séries à regarder en streaming

Le mois de juillet n’est pas terminée mais beaucoup de séries retiennent notre attention. L’occasion d’un focus sur ces 10 programmes phares du mois et où les visionner.

Le mois de juillet est riche en nouveautés et autres saisons supplémentaires pour les séries. Les spectateurs ont eu le choix entre les différents services de streaming avec plusieurs propositions fortes. Que vous ayez un abonnement chez Disney+, Prime Video ou Netflix, il y en a pour tous les goûts ! Retour sur les meilleures séries du mois de juillet et où les voir. Entre Loki, Sex/Life et Elite, ces programmes ont retenu l’attention des spectateurs.

Loki, la série Marvel au succès mondial

Loki est disponible sur Disney+ avec six épisodes pour une unique saison. Cette série Marvel suit l’un des variants du dieu de la malice après que l’original ait fichu la pagaille dans Avengers avec le Tesseract. L’occasion de croiser plusieurs nouveaux personnages dont Lady Loki.

Véritable succès critique, les fans ont également pu découvrir l’une des pierres angulaires du Marvel Cinematic Universe (MCU) : le multivers. Un élément que l’on retrouvera pendant toute la quatrième phase et prochainement dans What If… ?.

Sex/Life, le nouveau mastodonte de Netflix

Netflix a cette capacité de sortir des cartons mondiaux sans prévenir personne. Sex/Life est l’une de ces séries dont le succès a été fulgurant. Réservée à un public averti, cette production suit une femme au passé sexuel sulfureux désormais rangée et mère de famille. Mais son ancien amour revient dans sa vie et les choses vont vite déraper.

Sex/Life propose 8 épisodes pour une saison et aucune suite n’a été annoncée pour le moment. On imagine qu’avec un tel succès mondial, Netflix ne va pas se gêner pour commander des épisodes en plus.

Elite, l’une des séries phares de Netflix

Elite est toujours autant apprécié par les spectateurs avec quatre saisons disponibles sur Netflix. La série suit trois adolescents de la classe ouvrière s’inscrivant dans la plus exclusive des écoles en Espagne. Un choc social menant à un meurtre : qui est donc derrière ce crime odieux ?

Avec 32 épisodes, Elite est une production policière qui ravira les amateurs de mystère et autres complots. Une série bien reçue par la critique.

Les Simpson, l’incontournable qui n’a toujours pas signé son arrêt

Que serait une bonne sélection de séries sans Les Simpson ? La plus célèbre des familles d’Amérique propose 31 épisodes sur Disney+ dont un crossover avec Loki. On ne présente plus cette série au succès mondial, dépeignant avec beaucoup d’humour la classe moyenne américaine.

Avec sa galerie de personnages et son humour très acerbe, Les Simpson cartonne depuis 1989. Une longévité forçant le respect et critiques toujours aussi enthousiastes.

Quand Lucifer s’installe sur Terre

Lucifer est un autre carton de Netflix avec 5 saisons déjà disponibles. Malheureux en tant que Seigneur de l’Enfer, Lucifer abandonne son trône et s’installe à… Los Angeles. L’ancien ange fait équipe avec Chloe Decker, détective de la LAPOD, pour traquer les criminels. Bien évidemment, une menace plus grande que de simples mortels plane sur la Terre.

Avec 83 épisodes, cette série policière/drame est déjà un petit succès chez les spectateurs de plus en plus nombreux à suivre Lucifer et Chloe.

Sweet Tooth, adapté d’un comics

Sweet Tooth est l’adaptation d’un comics et dernière production de Robert Downey Jr. Pour ceux qui l’ignorent, il s’agit tout simplement de l’interprète de Tony Stark/Iron Man dans le MCU ! La série suit un garçon mi-humain et mi-cerf dans un monde post-apocalyptique, protégé par un colosse.

Sweet Tooth propose 8 épisodes et une unique saison chez Netflix, toujours en cours de diffusion. Le programme a largement charmé les spectateurs avec son approche fantastique de certains problèmes sociétaux.

The Bad Batch, nouvelle série Star Wars

Attention : série à réserver aux fans de Star Wars ! Diffusé sur Disney+, The Bad Batch suit des Clones d’élite considérés comme défectueux par l’Empire. Leur seul tort ? Avoir une personnalité unique… Cette équipe de mercenaires tente alors de trouver sa place dans une galaxie en guerre…

The Bad Batch propose une saison avec 11 épisodes. Une série d’animation permettant d’explorer un peu plus la mythologie de Star Wars.

The Walking Dead, l’incontournable des zombies

Doit-on vraiment présenter The Walking Dead ? La série met en scène une apocalypse zombie, que même l’armée n’aurait pu arrêter, dans un monde où même l’humanité fait figure de menace. Déjà dix saisons sont disponibles sur Netflix et la onzième sera la dernière.

The Walking Dead fait toujours figure de série incontournable et affiche pas moins de 156 épisodes. Autant dire que vous pourrez passer le temps cet été : la série est addictive.

Flash, quand un héros majeur de DC Comics s’invite sur petit écran

Flash est un personnage majeur de l’univers DC Comics. Le héros a même droit à son adaptation sur grand écran avec le retour de Michael Keaton en Batman. La série propose quant à elle sa 7ème saison depuis cette année, entièrement disponible en France chez Apple. Pour ceux qui préfèrent découvrir un peu Flash avant de passer à la caisse, Netflix propose les 5 premières saisons.

En tout, ce sont 152 épisodes qui sont disponibles. De quoi passer le temps en découvrant les aventures de Barry Allen.

Good Doctor, l’histoire d’un docteur autiste

Et pour finir : Good Doctor, ou l’histoire d’un médecin dans le spectre autistique. Doté d’un intellect prodigieux, Shaun Murphy exerce son métier de chirurgien dans un hôpital prestigieux. L’occasion de sauver des vies en dépit de sa différence.

Good Doctor propose 76 épisodes sur 4 saisons. La quatrième est disponible chez Canal VOD et le Google Play. Comme pour Flash, si vous souhaitez d’abord découvrir la série, les trois premières sont chez Prime Video. Les spectateurs sont déjà conquis.