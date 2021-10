Jung Ho-yeon échoue à l’épreuve du Dalgona, une manette exclusive pour les 20 ans de la Xbox, Tesla augmente encore ses prix, le récap’

L’actrice Jung Ho-yeon de Squid Game a avoué avoir échoué à l’épreuve du Dalgona dans la vraie vie, Microsoft révèle sa manette exclusive pour célébrer le 20ème anniversaire de la Xbox, la pénurie de puces électroniques mondiale provoque une nouvelle hausse des prix chez Tesla, c’est le récap’ du jour.

Les épreuves de Squid Game sont loin d’être évidentes

Attention, ce récap contient des spoilers si vous n’avez pas encore visionné le troisième épisode de Squid Game.

Dans Squid Game, toutes les épreuves sont inspirées de jeux traditionnels qui ont animé ou animent toujours les cours de récréation coréennes. L’un de ces jeux est l’épreuve du Dalgona, que l’on a pu découvrir dans le troisième épisode. Dans une vidéo TikTok de Time, l’actrice Jung Ho-yeon qui interprète Kang Sae-byeok a avoué avoir raté l’épreuve du Dalgona dans la vraie vie à deux reprises, contrairement à son personnage qui l’a remportée dans la série et qui a pu être sélectionné pour le jeu suivant.

Lire > Squid Game : dans la vraie vie, l’actrice Jung Ho-yeon serait morte à cause du Dalgona Candy

Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon) durant l’épreuve du Dalgona – Crédit : Netflix

La Xbox fête ses 20 ans

Lancée le 15 novembre 2001 en Amérique du Nord, la première Xbox s’est imposée avec sa fiche technique puissante et ses jeux populaires. Pour célébrer le 20ème anniversaire de la console, Microsoft lance une manette exclusive. Cette dernière propose un design transparent et un jeu de couleurs noir et vert avec un logo du 20ème anniversaire imprimé dessus. Autant dire qu’il faudra réserver rapidement la manette car les ruptures de stock risquent d’arriver assez rapidement.

Lire > Xbox : la manette exclusive de son 20ème anniversaire révélée

La manette des 20 ans de la Xbox – Crédit : Microsoft

Tesla augmente encore le prix des Model 3 Model Y

Malgré une augmentation de ses capacités de production, le constructeur américain de voitures électriques revoit à nouveau sa grille de tarifs à la hausse. Cette augmentation serait liée aux coûts de production, bien que Tesla ou son fondateur Elon Musk n’aient fait aucun commentaire sur la raison de cette flambée. Afin de pallier la pénurie électroniques qui frappe l’ensemble des secteurs industriels dans le monde, on peut imaginer Tesla négocier âprement en haute lutte des prix plus élevés pour obtenir les précieuses puces dont sont truffées ses véhicules électriques, ce qui justifierait cette nouvelle hausse pour compenser leur surcoût.

Lire > Tesla augmente (encore) le prix des Model 3 et Model Y