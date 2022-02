Jurassic World 3 : la bande-annonce officielle est enfin là, avec Alan Grant et des raptors

Jurassic World : Le Monde d’Après © Amblin Entertainment, Skydance Media, Universal Pictures

Après des mois d’impatience, les fans vont enfin être servis. Jurassic World : Le Monde d’Après a enfin sa toute première bande-annonce, avec Chris Pratt qui combat des dinosaures dans la neige, des vélociraptors, et Alan Grant, bien sûr. La bande-annonce est à retrouver en bas de l’article.

En termes de distribution artistique, Laura Dern (Ellie Statler), Sam Neill (Alan Grant) et l’effusif Jeff Goldblum (Ian Malcolm) seront en effet tous les trois de retour en selle. Et oui : ce nouveau Jurassic World réunira pour la première fois depuis 1993 les trois acteurs principaux du film original de Spielberg. Et leur présence ne s’arrêtera pas à de simples caméos, puisqu’ils auront tous des rôles phares.

Un retour attendu au tourant pour Jurassic World

Le tournage de ce nouveau film avait démarré en février 2020, au Canada, à Hawaï, à Malte et en Angleterre. Mais comme un bon nombre de productions, il avait dû être interrompu, pandémie oblige, avant de s’achever finalement en novembre dernier.

Ce nouvel opus met à l’écran de nouvelles espèces de dinosaures encore jamais vues dans les films. Une séquence diffusée plus tôt nous avait permis de remarquer des dreadnoughtus, l’oviraptor, le quetzalcoatlus, l’iguanodon, le nasutoceratops, le giganotosaurus ou encore, le moros intrepidus.

À lire : Jurassic World 3 : une scène non gardée déjà visible, 6 mois avant la sortie du film

De l’architecte et réalisateur de Jurassic World Colin Trevorrow, ce nouveau film se déroule quatre ans après la destruction d’Isla Nublar. Les dinosaures vivent et chassent désormais aux côtés des humains, partout dans le monde. Cet équilibre fragile refaçonnera l’avenir et déterminera, une fois pour toutes, si les êtres humains doivent rester les prédateurs suprêmes sur une planète qu’ils partagent désormais avec les créatures les plus redoutables de l’histoire…

Mais alors, ce film sera-t-il une célébration massive pour les fans de longue date de la série ? Ou encore une énième suite hollywoodienne ratée ? Découvrez la bande-annonce par vous-même ci-dessous.