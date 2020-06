Jurassic World 3 : un autre personnage du film original sera de retour

Jurassic World 3 réunira les trois acteurs phares du premier Jurassic Park de Steven Spielberg. On apprend également cette semaine qu’un autre personnage clé du roman, déjà rencontré dans le film original, sera lui aussi de retour.

Lewis Dodgson sera en effet présent dans Jurassic World : Dominion. Pour rappel, ce personnage faisait partie du premier film de 1993. Il s’agit en effet de l’homme qui donne à Dennis une fausse bombe de mousse à raser pour y cacher les embryons de dinosaures.

Crédit : Universal Pictures

Dans le roman de Michael Crichton, Lewis Dodgson a un rôle plus important que dans le film de Spielberg. Il est en effet médecin, et surtout un cadre haut placé de BioSyn, société concurrente d’InGen, l’entreprise du milliardaire John Hammond. Dans Jurassic World 2, des échantillons d’ADN de dinosaures ont été emmenés par le Dr. Henry Wu. Il semblerait donc que le trafic de dinos soit à nouveau au cœur de l’intrigue de Jurassic World : Dominion, dans lequel Lewis Dodgson sera désormais PDG de Biosyn Genetics.

Le personnage sera donc bien de retour, mais pas son interprète. L’acteur Cameron Thor, que l’on a aperçu dans ce rôle dans Jurassic Park, a en effet été condamné à la prison pour des agressions sexuelles. C’est donc Campbell Scott (The Amazing Spider-Man), qui prendra la relève dans le prochain volet de la saga.

Les acteurs principaux des deux sagas réunis

Lewis Dodgson croisera sans doute le chemin d’Alan, Ellie et Ian, les trois scientifiques du film original. Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum seront en effet tous les trois au casting de Jurassic World : Dominion. Ils partageront l’affiche avec les acteurs de la dernière trilogie, à savoir Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Omar Sy, Justice Smith et Daniella Pineda.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose de l’intrigue du prochain Jurassic World. À la fin de Fallen Kingdom, les dinosaures avaient réussi à s’échapper dans la nature. Les créatures semblent d’ailleurs avoir atteint des contrées très lointaines, puisqu’une récente photo du tournage de Dominion révélait un décor enneigé. Après plusieurs mois d’interruption causés par la crise sanitaire, les équipes du film s’apprêtent à reprendre le travail à Londres. Le film devrait sortir en juin 2021.

