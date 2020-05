Jurassic World 3 : un concours pour être mangé par un dinosaure dans le prochain film

Jurassic World 3 devrait on l’espère bientôt reprendre son tournage, et vous pourriez en faire partie. L’acteur Chris Pratt lance en effet un concours qui offrira au gagnant la chance de se faire manger par un des dinosaures du film.

Assister à un tournage de Jurassic Park, c’est déjà incroyable, mais faire partie du film, c’est le rêve suprême pour les fans de la saga. Et on ne parle pas ici d’être perdu au milieu d’une foule de figurants qui se baladent dans le parc. Non, la production du film vous offre l’opportunité de vous faire dévorer par un des dinosaures de Jurassic World 3.

Crédit : Universal Pictures

C’est donc sans doute le concours le plus cool de cette triste période de pandémie. Pour y participer, il faut visiter la page de l’organisme ALL IN CHALLENGE. Vous devrez ensuite faire un don, allant de 10 à 100$. Plus vous donnez, plus vous augmentez vos chances de gagner. Un don de 10$ vous permet d’acheter 10 tickets, tandis qu’un don de 100$ équivaut à 200 tickets.

Tous les fonds récoltés seront reversés à différentes associations caritatives américaines, dont le but est de nourrir les populations les plus pauvres. En plus de vous voir vous faire manger par un dinosaure sur grand écran, vous participerez donc à une bonne cause.

Le tournage de Jurassic World 3 retardé

Le chanceux gagnant de ce concours devra cependant attendre un moment avant de pouvoir rejoindre Chris Pratt sur les plateaux. Pour l’instant le tournage de Jurassic World Dominion a comme celui de beaucoup d’autres films été interrompu. Après quelques jours à Hawaï, les équipes de production semblaient avoir migré vers des contrées plus froides. Dans un récent cliché publié par le réalisateur Colin Trevorrow, on découvrait en effet un décor de tournage très enneigé. Pour l’instant, la sortie de Jurassic World 3 est prévue pour le 9 juin 2021.

