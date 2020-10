Jusqu’à 70€ de réduction sur une sélection d’Apple Watch chez Darty

Vous souhaitez vous procurer une Apple Watch depuis quelque temps déjà, mais vous attendez de tomber sur une offre intéressante pour économiser de l’argent ? Ne cherchez plus. En ce moment chez Darty, vous pouvez vous procurer l’Apple Watch Series 5 GPS à seulement 509€ au lieu de 579€.

Avec son boîtier en aluminium gris sidéral et son bracelet sport noir, l’Apple Watch Series 5 GPS + Cellular 44mm est une incontournable sur le marché des montres connectées. Elle est dotée d’un écran Rétina OLED LTPO avec Force Touch, du WiFi, de la 4G, du Bluetooth 5.0, ainsi que d’un capteur optique et électrique de fréquence cardiaque. Étanche jusqu’à 50m, elle vous fait profiter de 18 heures d’autonomie et d’un processeur S5 bicoeur 64bits. Tout ceci, pour à peine plus de 500 euros chez Darty, c’est clairement une occasion à ne pas manquer !

Entre 40€ et 70€ de réduction sur une large sélection d’Apple Watch

Ce modèle n’est pas la seule Apple Watch à faire l’objet d’une offre en ce moment chez Darty. L’enseigne propose en effet des réductions de 40 à 70€ sur de nombreuses montres connectées Apple. Vous pouvez par exemple profiter d’une promotion sur les Apple Watch suivantes :

Pour profiter de l’une de ces offres et vous offrir une Apple Watch à moindre frais, une seule chose à faire : vous rendre dès maintenant sur le site de Darty au rayon des montres connectées !

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.