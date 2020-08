Justice League : découvrez le trailer du film de super-héros de Zack Snyder

Le film est l’occasion de réunir Batman, Wonder Woman, Supermaan, Aqaman, The Flash et Cyborg, respectivement interprétés par Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa, Ezra Miller et Ray Fisher.

Crédit : HBO Max

Après plusieurs années de pétitions et de demandes de la part de fans enthousiastes et des acteurs du premier film, le réalisateur Zack Snyder a eu l’occasion de produire une autre version de Justice League, qui sera diffusée sur HBO Max en 2021.

Le trailer, qui a fuité sur internet hier soir en amont du DC FanDom, a été supprimé rapidement par Warner Bros. Cependant, certains utilisateurs avaient déjà pu enregistrer la vidéo. Ceux-ci n’ont pas hésité à la partager encore et encore sur différents sites, malgré les réclamations pour droits d’auteurs.

Le DC FanDome est un événement en ligne qui sera l’occasion pour Warner de parler de ses séries, de ses bandes dessinées, de ses films et son jeu Gotham Knights. Snyder a annoncé qu’il dévoilerait plus de détails sur le film lors de l’événement, qui doit durer 24 heures.

Comme vous pouvez le voir, le trailer apporte un nouveau regard sur le grand méchant de l’histoire et davantage d’informations sur le passé de Cyborg et de The Flash, deux éléments du film qui n’étaient pas présents dans le film de 2017.

Un nouvel ennemi attend la Justice League

La bande-annonce se termine avec le Batman de Ben Affleck, qui déclare son équipe : « Je me fiche de savoir combien de démons il a combattu dans combien d’enfers. Il ne nous a jamais combattus. Pas nous, unis. ». Batman, bien sûr, fait référence à Darkseid, l’un des plus grands méchants de l’univers DC. Le Chevalier Noir sera par ailleurs à retrouver interprété par Robert Pattinson dans The Batman qui sortira en 2021.

Dernièrement, nous apprenions que le film serait l’occasion pour Superman d’atteindre son apogée. En effet, selon Zack Synder, le héros doit passer du côté obscur pour qu’il puisse se réconcilier avec son humanité. On le voit d’ailleurs revêtir un costume noir.

Source : HBO Max