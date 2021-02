Justice League : la bande-annonce du Snyder Cut devient un générique de l’émission SNL

Le producteur de télévision Jason Gallagher a tourné la dernière bande-annonce du Snyder Cut de Justice League en générique d’introduction de la célèbre émission de divertissement Saturday Night Live. Une version à des années-lumière de l’atmosphère très noire du film.

Le Snyder Cut version générique du SNL – Crédit : Jason Gallagher

Tout le monde a retenu le côté très sombre de la dernière bande-annonce du nouveau Justice League, dévoilée par Zack Snyder dimanche soir. Mais certains ont eu envie d’inverser complètement ce sentiment. C’est le cas du producteur Jason Gallagher, qui en a fait un générique du SNL léger et drôle.

Darkseid invité musical du SNL version Justice League

On y retrouve toutes les images dark et violentes du trailer, accompagnées de la musique enjouée du show de la chaîne NBC. Chaque super-héros défile à la manière des invités de l’émission, dont la célèbre voix off annonce le nom. Le Joker devient de son côté l’animateur du programme, tandis que le grand méchant Darkseid est l’invité musical du jour.

The Snyder Cut trailer but it's an SNL intro pic.twitter.com/7ZXfD6utXm — Jason Gallagher (@jga41agher) February 15, 2021

Lors de la sortie de la première bande-annonce en août dernier, de nombreux YouTubers s’étaient aussi amusés à la détourner. L’une des créations les plus réussies est sans doute le remake version pixel-art du trailer. Chaque nouvelle bande-annonce ou nouveau teaser du Snyder Cut de Justice League est un événement. À quelques semaines de la sortie du film, l’excitation est à son comble, et les créateurs profitent de cet engouement pour créer le buzz. Ce générique du SNL est cependant le premier détournement comique réalisé.

Le nouveau Justice League signé Zack Snyder sera néanmoins tout sauf humoristique. Dans chaque teaser et trailer, le réalisateur a montré que son film ne conserverait pas les petits détails plus légers de la version de Joss Whedon. Il a d’ailleurs promis qu’aucun plan tourné par ce dernier ne serait présent dans son montage. Ce Justice League sera fidèle à la vision initiale de Snyder, beaucoup plus sombre et plus violent. Le film sera d’ailleurs interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis.

Source : Twitter/Jason Gallagher