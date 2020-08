Justice League : la date de sortie dévoilée, l’attente sera longue

Les fans de DC sont à l’affût de la moindre information au sujet de la Snyder Cut de Justice League. Depuis hier, il semblerait que la date de sortie du film ait fuité. Et malheureusement, il faudra patienter encore longtemps.

Depuis la révélation du premier trailer de la Snyder Cut de Justice League, tous les fans attendent une date de sortie. Le réalisateur n’a toujours pas confirmé officiellement quand sa version serait diffusée sur HBO max, mais l’information est apparue discrètement sur le site presse de DC.

Crédit : DC Press

Alors que l’on s’attendait à une sortie au printemps prochain, la date affichée sur le site est le 5 septembre 2021. Il resterait donc encore toute une année à patienter pour découvrir cette nouvelle version de Justice League, qui on le rappelle, n’a nécessité aucun tournage. Le réalisateur Zack Snyder utilisera en effet que les scènes déjà filmées en 2016 et coupées par le studio Warner Bros. Il retravaillera également les couleurs du film, changées par Joss Whedon dans la version finale. Grâce au trailer, on a en outre découvert que le méchant Darkseid serait présent dans la Snyder Cut.

Un Justice League deux fois plus long que l’original

Malgré le fait qu’il n’ait pas eu besoin de tourner de nouvelles scènes, Snyder semble avoir beaucoup de travail pour offrir aux fans le Justice League qu’il avait toujours imaginé. Le film fera tout de même quatre heures, soit le double de la version sortie en 2017. Il sera finalement diffusé en quatre parties, mais un format long-métrage classique sera aussi disponible.

En l’absence d’un commentaire de Snyder ou du studio, il est encore un peu tôt pour confirmer que le 5 septembre 2021 sera bien la date de sortie définitive du film. On espère cependant qu’elle ne sera pas reportée à plus tard. Cela semble toutefois peu probable, car DC va ensuite enchaîner avec la sortie très attendue de The Batman, prévue pour le 1er octobre aux États-Unis.

Marvel, DC Comics : les 20 films de super-héros qui sortiront avant 2023

Source : HEROIC HOLLYWOOD