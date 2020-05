Justice League : la Snyder Cut sortira en 2021 sur HBO max

Cette fois c’est officiel. La Snyder Cut tant convoitée du film Justice League sera dévoilée au public au courant de l’année 2021. C’est le nouveau service de VOD américain HBO max qui a mis la main sur les droits. Le réalisateur Zack Snyder promet « une nouvelle expérience ». Selon lui, seul un quart de ce qu’il avait fait a été montré dans les salles.

Crédit : Warner Bros.

Cette nouvelle version longue de Justice League devrait durer environ quatre heures. Les producteurs ne savent pas encore si elle sera proposée sous la forme d’un long film ou d’une série en six épisodes. On ignore également la date exacte de sortie, car le projet n’est pas encore terminé. Le réalisateur travaille actuellement sur le montage. Il pourrait également faire appel à des acteurs du film pour réenregistrer des dialogues. Au total, HBO max et Warner Brothers ont dû injecter un budget de 20 à 30 millions de dollars pour permettre à Snyder de finaliser cette nouvelle version.

Une Snyder Cut longtemps réclamée

Le film Justice League, sorti en 2017, est loin d’avoir fait l’unanimité auprès des fans de DC. Rapidement, l’échec critique du film a été attribué au départ prématuré de Zack Snyder. Suite au décès sa fille, le réalisateur avait en effet dû abandonner le tournage et n’avait pas participé aux décisions finales du montage. Beaucoup de fans déçus avaient alors commencé à évoquer une « Snyder’s Cut », une version dans laquelle on pourrait enfin découvrir la vision originale du réalisateur. Des pétitions et un hashtag ont ensuite lancé un véritable mouvement, auquel se sont joints il y a quelques mois des membres du casting tels que Ben Affleck ou encore Jason Momoa.

Presque trois ans plus tard, les efforts de la communauté DC ont payé. Snyder avait confirmé dans une récente Watch Party de Man of Steel que la fameuse Snyder’s Cut existait bien et qu’elle verrait le jour prochainement. Le réalisateur a officialisé hier la sortie sur HBO max dans un post Twitter avec le commentaire : « C’est réel ». Reste à savoir maintenant si cette nouvelle version intitulée Zack Snyder’s Justice League sera à la hauteur des attentes des fans de DC.

Source : The Hollywood Reporter