Justice League : le Snyder Cut se termine sur un gros cliffhanger

À deux semaines de la sortie du tant attendu Justice League, Zack Snyder continue de teaser les fans avec une révélation excitante, mais aussi teintée de regret. Dans une interview accordée au site IGN, le réalisateur a confié que son film se terminerait sur un gros cliffhanger.

Batman dans le Snyder Cut de Justice League – Crédit : Warner Bros.

Snyder l’avait dit, son montage sera à l’image de ce qu’il avait prévu de faire avec le premier Justice League. À l’époque, le réalisateur pensait que son film donnerait naissance à deux suites. Pour son nouveau montage, Snyder n’a rien changé à son histoire originale. La fin de Justice League ne sera donc pas une conclusion ferme. Snyder parle de « massif cliffhanger », qui aurait dû ouvrir la porte à une suite. « J’avais planté les graines comme je voulais pour ce qui allait se passer dans les prochains films », explique-t-il.

Warner Bros. ne compte pas offrir de suite à Justice League

Malheureusement, les fans de Justice League ne verront jamais cette suite. Snyder a une nouvelle fois déclaré que Warner Bros. ne semblait pas vouloir développer un Justice League 2. Selon Snyder, le studio n’a pas exprimé le souhait de retravailler avec lui pour de nouveaux films DC. Les fans devront donc se contenter de cette version finale de Justice League, qui on l’espère, leur permettra au moins d’oublier celle de Joss Whedon.

Le DCEU est cependant loin de se terminer. Warner Bros. a de nombreux projets en cours. Les héros de la Justice League continueront leur chemin dans des films solos. On découvrira en 2022 le film The Flash, dans lequel Ben Affleck sera de retour dans la peau de Batman. Le studio débutera cet été le tournage d’Aquaman 2, et devrait bientôt enchaîner avec la production du spin-off de Wonder Woman sur les origines des Amazones.

Mais si le succès du Snyder Cut est retentissant, il n’est pas impossible que Warner Bros. change d’avis. Après tout, il aura fallu trois ans pour que le studio laisse la chance au réalisateur de montrer sa version. Le Snyder Cut de Justice League sortira le 18 mars prochain sur HBO max.

Source : IGN