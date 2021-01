Justice League : Plusieurs suites pourraient être envisagées

Des suites pour Justice League ? – Crédit : Warner Bros

Gros programme pour la Warner ces prochaines années. Le studio compte bien faire fructifier son univers connecté DC Comics, alors que Wonder Woman 1984 est disponible depuis peu, polémique à la clé. Plusieurs films sont prévus, parmi lesquels The Suicide Squad avec Sylvester Stallone, Shazam 2 et son antagoniste Black Adam, The Batman avec des photos de la Batcave mais surtout Justice League. A savoir un nouveau montage par Zack Snyder pour le long-métrage, alors que le cinéaste promet de faire oublier la version de Joss Whedon. Mais si les fans estiment que le long-métrage est canon, avant même sa sortie, beaucoup de rumeurs laissent entendre que le cinéaste ne poursuivra pas son DCEU. Mais aujourd’hui, Kevin Smith, à qui l’on doit Dogma ou encore Clerks, explique que plusieurs suites peuvent être envisagées.

Justice League version HBO Max va-t-il relancer le DCEU de Zack Snyder ?

C’est la question que les fans se posent. Car l’univers connecté de Zack Snyder semble en pause depuis un moment, alors que la Warner a cartonné avec Joker, optant pour une approche réaliste. Approche que semble partager The Batman, futur long-métrage de Matt Reeves. Pourtant, le studio semble vouloir étendre le DCEU mis en place par Zack Snyder, notamment avec The Flash qui signera les retours de Ben Affleck et Michael Keaton en Bruce Wayne. Avec l’officialisation d’un multiverse, on peut imaginer que la Warner a tout intérêt à développer l’arc mis en place par Zack Snyder… Si Justice League est un succès commercial ? En attendant, Kevin Smith s’est exprimé à propos des suites à venir du long-métrage.

Je sais que la fin prévue pour Justice League n’est pas vraiment un cul-de-sac. Le film prend une direction inattendue, mais ce n’est pas un cul-de-sac. L’histoire peut être continuée si je me base sur ce qu’un ami m’a partagé.

– Kevin Smith lors du podcast Fatman Beyond

On imagine aisément que Zack Snyder terminera son Justice League avec une fin ouverte. Mais que le cinéaste décide de poursuivre son univers connecté est assez improbable. La Warner, elle, pourrait bien changer d’avis. Les fans se sont largement mobilisés pendant trois ans pour que Zack Snyder ait droit à son montage. Le studio pourrait de nouveau plier si l’engouement est fort !

Source : ScreenRant