Justice League : Snyder dévoile un nouvel extrait avec un Black Superman en colère

Le réalisateur original de Justice League fait monter l’excitation du public. Alors que pour la plupart des films, ce sont les bandes-annonces qui servent à teaser les fans, Snyder se permet de sortir des teasers des bandes-annonces. Ce qui en dit long sur l’engouement autour de ce nouveau Justice League.

Superman dans le Snyder Cut de Justice League – Crédit : Warner Bros.

Pour la deuxième fois cette semaine, Snyder a donc dévoilé un extrait de son trailer à venir. Lundi, on découvrait un aperçu de l’affrontement entre Steppenwolf et les Amazones. Aujourd’hui, on a droit en bonus à un Superman en pleine action. Les fans ont hâte de découvrir cette version du super-héros. Snyder a en effet déclaré que Superman atteindra son apogée dans cette version de Justice League.

La vidéo publiée sur le compte Twitter du réalisateur débute à nouveau avec Steppenwolf. Puis on découvre Wonder Woman en plein combat. On enchaîne ensuite avec des images de la Batmobile roulant à toute allure. Le teaser se conclut avec Henry Cavill qui apparait en costume de Superman noir. Il semble être en train de voler face à un ennemi. L’expression de son visage est très sombre et ses yeux déploient soudain leurs rayons laser.

Une vraie bande-annonce du Snyder Cut bientôt dévoilée

C’est le deuxième teaser dévoilé par Snyder depuis le Superbowl dimanche dernier. Le premier mettait en scène Cyberborg. Il y a deux jours, on a découvert également le nouveau look du Joker incarné par Jared Leto dans le film. Ces extraits ne sont qu’une mise en bouche avant la deuxième vraie bande-annonce officielle qui sortira pour la Saint-Valentin ce dimanche.

On ne sera alors plus qu’à un mois de la sortie sur HBO max de la Snyder Cut. Cette nouvelle version de Justice League tant attendue sera finalement un film de quatre heures, et non une série en quatre épisodes tels qu’initialement prévu. Malheureusement, le service de streaming de Warner Bros. n’a toujours pas prévu de s’installer en France. On ne sait donc pas encore quand le Snyder Cut de Justice League sera disponible dans l’Hexagone. L’espoir de voir les salles de cinéma rouvrir d’ici un mois est très faible, ce qui signifierait que les français devront attendre la sortie en VOD…

Justice League : Plusieurs suites pourraient être envisagées

Source : SCREEN RANT