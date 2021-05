Justice League : Snyder revient sur les déclarations de Scorsese à propos des films de super-héros

Les films de super-héros n’ont jamais eu autant la côte ! De DC en passant par Marvel, il faut dire que les sorties se succèdent à vitesse grand V, proposant une avalanche d’adaptations cinématographiques. Mais pour Scorsese, ces propositions artistiques n’en sont pas vraiment. Le génie hollywoodien vient en effet de comparer ce genre de films à des parcs d’attractions sur pellicule. Le réalisateur de Taxi Driver ne prend d’ailleurs plus la peine de s’y intéresser. Il n’en fallait pas davantage pour que Snyder réponde aux déclarations de Scorsese au cours d’une récente interview.

Snyder répond aux déclarations de Scorsese – Crédit : Warner Bros

Non sans une pointe d’humour, le réalisateur de Justice League botte en touche et réplique dans les colonnes du Guardian.

La réponse de Snyder

« Il a totalement le droit de le penser. Après tout, Scorsese est un génie. Quand on est excellent dans son domaine, on a le droit de donner son avis. Et cela ne remet pas absolument pas en cause l’admiration que j’éprouve pour lui. Je suis d’ailleurs certain qu’il ne parlait pas de MES films. Si c’est le cas, je préfère penser le contraire. Il parlait des autres, à coup sûr » déclare ainsi Snyder, non sans ironie.

Les déclarations de Scorsese n’ont de toute façon pas fait l’unanimité sur la toile. De nombreux fans n’ont pas manqué de répondre également au réalisateur, l’accusant ouvertement d’élitisme. D’autres ont totalement soutenu son point de vue. La réponse de Snyder s’invite dans le débat, avec plus ou moins de réussite. Certains ne semblent pas avoir compris l’ironie volontaire du réalisateur. Mais si on y regarde de plus près, cela semble aussi montrer que Snyder est maintenant très détaché du sujet.

Certains attendaient une réponse plus crispée de la part de Snyder. Mais le réalisateur a préféré jouer la carte de l’humour, guidé par son admiration par Scorsese. Pour l’heure, le créateur travaille activement sur ses projets futurs. Porté par les retours dithyrambiques liés au Snyder Cut, le petit prodige doit désormais conjuguer avec un agenda surchargé. Et tout le monde attend avec impatience son travail sur la célèbre légende du Roi Arthur !

Source : Cinemablend