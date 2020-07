Justice League : Superman atteindra son apogée dans la Snyder Cut

La Snyder Cut devrait dévoiler un Superman très différent de celui que l’on a découvert en salles dans le Justice League de Joss Whedon. Dans cette version, les apparitions du super-héros ont pour la plupart été tournées après le départ de Zack Snyder. Le nouveau montage comprendra donc des scènes inédites filmées par le réalisateur original.

L’une des nombreuses critiques qu’a reçue le film Justice League concerne le retour de Superman d’entre les morts, qui a été un peu bâclé. Bien qu’ils ne comportent aucun détail spécifique, les récents propos de Snyder laissent penser que sa version s’attardera un peu plus sur les conséquences de cet événement. « Qui est-il maintenant ? Qu’est-il ? Lorsque vous touchez l’éternel, dans le sens où vous revenez de la tombe. Comment sommes-nous modifiés par cela ? », commente-t-il dans une interview accordée à Beyond The Trailer.

Justice League verra l’apogée de Superman

Zack Snyder semble vouloir offrir un rôle plus important à Superman, qu’il place « en haut de la pyramide du monde des super-héros DC ». Le réalisateur déclare qu’il aime le fait que l’homme d’acier devienne parfois plus réaliste, avec son histoire d’amour avec Lois et ses conflits plus « humains », mais reste très attaché à ce qui définit vraiment Superman. Snyder évoque notamment son côté « abstrait », son code moral et sa puissance, et pense que le personnage se doit d’atteindre « son apogée » dans sa version de Justice League.

Aucune nouvelle scène ne sera tournée avec Henry Cavill ou d’autres acteurs. Znyder devra donc créer son histoire en utilisant tous ses rushs réalisés en 2016. Le budget de ce nouveau montage est tout de même de 20 à 30 millions de dollars. Une grande partie de cette somme servira certainement à la création de nouveaux effets spéciaux. La Snyder Cut devrait durer entre 4 et 6 heures, et pourrait sortir sous forme de plusieurs épisodes. La diffusion sur HBO max est prévue pour 2021. En attendant, Snyder a promis de révéler ce week-end un court extrait vidéo de son futur film.

