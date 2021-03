Justice League : ultime bande-annonce pour le Snyder Cut

Le nouveau Justice League est un des films les plus attendus de l’année, et Warner Bros ne perd pas une occasion de le rappeler. Après des mois de teasing sur les réseaux sociaux et déjà plusieurs trailers, le studio n’en a toujours pas fini avec la promotion de son film événement. Hier, HBO max a dévoilé une ultime bande-annonce, pleine de nouvelles images exclusives.

Darkseid dans le Snyder Cut de Justice League – Crédit : Warner Bros.

Heureusement que le Snyder Cut est un film de quatre heures, car avec toutes ces bandes-annonces, on aurait presque l’impression de l’avoir déjà vu. Le réalisateur a également déjà dévoilé les titres des six parties de sa version, ce qui donne une idée de la trame générale. Ce nouveau trailer diffusé depuis hier comprend des séquences encore jamais vues, dont plusieurs avec le grand méchant Darkseid, coupé au montage dans la version de Whedon.

Un aperçu du caméo surprise de Justice League

Et comme si HBO max n’en avait pas dévoilé assez, cette dernière bande-annonce confirme au passage l’identité du « caméo surprise » du Snyder Cut. On aperçoit en effet Martha Kent avec des yeux rouges. En 2019, le réalisateur avait publié en ligne le storyboard de cette scène, dans laquelle Martha rend visite à Lois puis se transforme en Martian Manhunter. La présence du personnage ne va donc pas faire décrocher les mâchoires des fans, mais quelques détails intéressants restent à découvrir. Notamment depuis quand Martian Manhunter se trouve dans la peau de la mère adoptive de Superman et quelle influence il a eue sur les événements qui ont précédé ceux du film Justice League.

Snyder a également annoncé que son Justice League se terminait sur un gros cliffhanger, dont on ignore encore la teneur. Malheureusement, les fans devront se contenter de cette fin, car Warner Bros. ne semble pas décidé à offrir une suite à ce Justice League, a confié son réalisateur. Le Snyder Cut de Justice League sera disponible en France à partir de ce jeudi 18 mars, sur plusieurs plateformes de VOD.

Source : HBO max