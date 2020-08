Justice League : un trailer incroyable réunit les versions emblématiques des héros DC

Le YouTuber AListProductions a mis en ligne un trailer incroyable qui présente une version rétro de Justice League. Dans une même bande-annonce, le créateur a réuni toutes les versions les plus emblématiques des super-héros DC.

Crédit : AListProductions/YouTube

On retrouve ainsi le Batman de Michael Keaton, qu’on verra bientôt dans le film The Flash. Il est entouré de la WonderWoman incarnée par la sublime Lynda Carter et du Superman du regretté Christopher Reeves. On aperçoit également le Flash de John Wesley Shipp, qui incarne toujours le rôle de Barry Allen (ou de son père), dans la série DC.

Du côté des antagonistes, AListProductions a choisi le légendaire Joker de Jack Nicholson et le Lex Luthor de Gene Hackman, qui affrontait le Superman de Christopher Reeves au cinéma. La bande-annonce a tout d’une vraie, enchainant des séquences et des répliques qui laissent deviner une intrigue cohérente. Si une telle version de Justice League était sortie au cinéma à l’époque, elle aurait sans doute ouvert précocement la voie à tous les autres films réunion de super-héros que l’on a découvert bien plus tard.

La Justice League moderne bientôt de retour

Malheureusement, ce blockbuster de super-héros à la sauce 90’s ne verra jamais le jour. Mais les fans de DC pourront bientôt se consoler avec la tant attendue Snyder Cut. On retrouvera au casting Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa et Ray Fisher. Ce nouveau montage du réalisateur original Zack Snyder sortira finalement sous le format d’une série découpée en quatre parties. Pour faire patienter le public, Snyder a déjà dévoilé une première bande-annonce, dans laquelle on découvre le grand vilain Darkseid, qui n’existait pas dans la version de 2017. La Snyder Cut sera diffusée sur HBO max début 2021.

Marvel : découvrez un trailer d’Avengers : Endgame inspiré de la Snyder Cut de Justice League

Source : SCREEN RANT