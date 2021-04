K40 Gaming Edition : Redmi dévoile une vidéo de son premier smartphone gaming

Cette vidéo ne dévoile pas les caractéristiques du smartphone, mais présente en musique son design ainsi que les bruits des deux gâchettes situées sur la tranche.

Redmi K40 Gaming Edition – Crédit : Redmi / Weibo

Grâce à la vidéo de Redmi, nous en savons désormais davantage sur son premier smartphone gaming, et notamment sur son design. En effet, on remarque qu’il sera disponible en gris ainsi qu’en noir, et nous avons désormais la confirmation qu’il sera équipé de deux gâchettes sur la tranche gauche, activables à l’aide d’un slider. Selon Redmi, les gâchettes auraient une durée de vie de 1,5 million de clics, soit assez pour jouer au quotidien pendant plusieurs années.

Au dos, on aperçoit 3 capteurs photo. Ceux-ci pourraient être identiques à deux du Redmi K40 Pro déjà commercialisé en Chine. Le téléphone utiliserait alors un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un objectif macro de 5 MP. Cependant, on peut noter l’absence du microphone au dos du smartphone, qui permettait d’utiliser la fonctionnalité « Audio Zoom » de Xiaomi.

À côté des capteurs photo, on peut également apercevoir les inscriptions « Freezing » (Glacial) et « Speediest » (Le plus rapide) sur la version noire, ainsi que « Game » (Jeu) et « Phone » (Téléphone) sur la version grise.

Que sait-on du smartphone gaming de Redmi ?

Celui-ci sera disponible en deux variantes, le Redmi K40 Gaming Edition et le Redmi K40 Gaming Enhanced Edition. La première possède le nom de code « chopin / K10A » et devrait sortir en France, tandis que la deuxième nommée « ares / K10 » sera réservée à la Chine et l’Inde. Pour l’instant, on ne sait pas si le Redmi K40 Gaming Edition sera lancé en France sous la marque Redmi ou sous la marque Poco.

Le téléphone qui sera disponible en France devrait être équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1100 et non de la version 1200, plus puissante. On sait déjà que le téléphone utilisera un écran AMOLED FHD+ avec un taux de rafraichissement de 144 Hz. De plus, il sera alimenté par une batterie géante de 5000 mAh, compatible avec la recharge rapide 67W. Il pourrait s’agir de la même batterie révolutionnaire que celle présente dans le Xiaomi Mi 11 Ultra. Le téléphone sera officiellement présenté en Chine le 27 avril, mais il faudra attendre encore quelques semaines avant de le voir arriver en France.

Redmi K40 Gaming Edition and Redmi K40 Gaming Enhanced Edition will launch this places.



Redmi K40 Gaming Enhanced Edition – ares – K10 : China and India (In India under POCO brand)

Redmi K40 Gaming Edition – chopin – K10A : China, Global, Turkey, India and Indonesia. — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) April 21, 2021

