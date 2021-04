Kaamelott : une pétition pour qu’il soit le premier film projeté en exclusivité dans l’espace

Il n’en fallait pas plus à certains fans pour créer une pétition afin que Kaamelott devienne le premier film diffusé dans l’espace, en exclusivité.

Kaamelott le film – Crédit : YouTube

Thomas Pesquet a décollé avec succès de la Terre en direction de la Station spatiale internationale le 23 avril dernier. Chaque astronaute a le droit de prendre quelques effets personnels à bord de l’ISS, que ce soit des photos de leurs proches pour décorer leurs couchettes, ou encore certains objets un peu plus insolites.

On sait par exemple que Thomas Pesquet a tenu à amener des alliances d’un couple d’amis dans l’espace, qu’il rapportera ensuite sur Terre à l’occasion de leur mariage. Cependant, on peut noter que Pesquet a également avec lui l’intégrale de la série Kaamelott, ce qui n’est pas courant à bord de l’ISS.

Kaamelott, le premier film diffusé dans l’espace ?

Dans une pétition sur mesopinions, certains fans réclament que Alexandre Astier laisse Thomas Pesquet diffuser le film en exclusivité depuis la Station spatiale international, ce qui serait une grande première. Comme le notent les auteurs de la pétition, il pourrait en effet s’agir d’une campagne de publicité jamais vue auparavant.

Comme il s’agirait du premier film diffusé dans l’espace, cela augmenterait sans doute l’intérêt pour le film, et ce même à l’international. Si ce projet se concrétise, Thomas Pesquet pourrait alors devenir le premier spectateur du film de Kaamelott, et les producteurs pourraient fièrement afficher que l’œuvre a été diffusée pour la première fois dans l’espace. En plus de pouvoir projeter des films dans l’espace, les Russes voudraient tourner un film dans l’espace.

Pour l’instant, la date de sortie du film dans les salles de cinéma est fixée pour le 21 juillet prochain. Bien sûr, cette date sera soumise aux aléas de la situation sanitaire, mais nous devrions en apprendre davantage sur les réouvertures des lieux culturels lors de l’allocution du président ce vendredi. En attendant, les films et documentaires primés aux Oscars déjà disponibles en streaming, et vous pouvez aller les voir dès maintenant.

Source : mesopinions