Kalashnikov Concern accusé par Ward B, Tom Felton protège sa mère des médias, Tesla aurait menti sur l’Autopilot, c’est le récap’

Le studio de développeur Ward B accuse Kalashnikov Concern d’avoir volé le design du Mastodon, Tom Felton refuse que sa mère fasse des recherches à son sujet sur Google pour la protéger, des anciens ingénieurs révèlent que Tesla aurait menti en truquant sa vidéo promotionnelle de l’Autopilot, c’est le récap’ du jour.

Le MP-155 Ultima est-il une copie du Mastodon ?

Le studio indépendant Ward B travaille actuellement au développement de son premier jeu, un FPS de science-fiction baptisé Oceanic. L’une des armes du jeu, le Mastodon, semble avoir un peu trop inspiré le fabricant Kalashnikov Concern. En effet, le développeur accuse le fabricant de l’AK-47 d’avoir volé le design du Mastodon pour créer le MP-155 Ultima. Kalashnikov Concern reconnait s’inspirer des jeux vidéo pour la création de ses armes à feu mais nie avoir copié sur celle de Ward B pour son fusil à pompe.

Le Mastodon d’Oceanic – Crédit : Ward B

Tom Felton protège ses proches contre les médias

Tom Felton a profité d’une interview pour révéler qu’il refuse que sa mère fasse des recherches sur lui sur le net. En effet, l’interprète de Drago Malfoy tente de protéger ses proches contre les fake news et les dérives des réseaux sociaux. Il explique que « cela peut vraiment affecter » et fait tout son possible pour séparer sa vie publique de son monde privé.

Tom Felton protège sa mère des dérives du net – Crédit : Warner Bros Pictures

Tesla : la démo de l’Autopilot était mise en scène

En 2016, Tesla partageait une vidéo démo impressionnante pour présenter son système de conduite autonome Autopilot 2.0. Malheureusement, des anciens ingénieurs ont profité d’une interview accordée au New York Times pour révéler que cette vidéo de promotion avait été mises en scène et que l’Autopilot n’y était pas autonome puisqu’il suivait un chemin préprogrammé.

