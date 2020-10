Karma GSe-6 : une seule photo et un 0 à 100 km/h « suffisamment rapide » ?

La seule photo disponible de la Karma GSe-6 au moment de l’ouverture des précommandes.

Le constructeur chinois Karma Automotive a laissé tout le monde sur sa fin en annonçant un pick-up électrique en janvier dernier sans ne plus jamais reparler de ce qui aurait pu être un concurrent du Tesla Cybertruck et du Rivian R1T. Mais aujourd’hui, c’est une sportive qui est « présentée » et même disponible en précommande.

79 900 dollars pour une sportive dont on ne sait rien ?

Karma Automotive s’est spécialisée dans les sportives tout électriques haut de gamme. Le premier véhicule vendu était la Revero, dessinée par Henrik Fisker et dénommée Fisker Karma avant que l’entreprise ne fasse faillite et qu’un groupe chinois ne la rachète. Cette année, sa version GT est apparue au catalogue du fabricant. Ce sont toutefois les 2 concept-cars SC1 Vision et SC2 Concept qui ont fait parler grâce à leur look agressif et leurs excellentes performances.

Bien que le projet de pick-up électrique ait visiblement disparu des radars, Karma Automotive ne repose pas pour autant sur ses lauriers en présentant sa dernière création, la GSe-6. Toutefois, le fabricant n’a pas été prolixe dans sa présentation. On sait seulement qu’elle sera basée sur la plateforme en aluminium de la Revero GT, qu’elle offrira la conduite à une seule pédale, les phares adaptatifs, un volant avec retour haptique et qu’elle sera construite en Californie.

Du côté des chiffres, on sait qu’elle aura une autonomie de 483 km, sans savoir selon quelle norme. On sait aussi qu’elle embarquera une batterie de 110 kWh. Le plus surprenant est le temps nécessaire pour effectuer le 0 à 100 km/h que le constructeur annonce comme « suffisamment rapide » plutôt que de donner des chiffres. En plus d’être chiche en détails, Karma n’a dévoilé qu’un semblant de photo, prise depuis l’arrière du véhicule. Si des informations supplémentaires seront données dans 5 semaines, le fabricant n’a pas attendu pour lancer les précommandes. Les plus impatients pourront donc se lancer en commandant cette GSe-6 pour 79 900 dollars.

