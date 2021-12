Keanu Reeves pourrait rejoindre le MCU, l’iPad Pro 2022 se dévoile, un AirTag utilisé pour pister une voiture, c’est le récap’

Keanu Reeves pourrait rejoindre le MCU dans les prochains mois, l’iPad Pro 2022 se dévoile et l’on connait certaines de ses caractéristiques internes et externes, un AirTag permettant de transmettre sa position a été retrouvé par une jeune femme sur sa voiture, c’est le récap’ du jour.

Keanu Reeves pourrait bientôt rejoindre l’écurie Marvel

Les fans en rêvent et les négociations avec Kevin Feige semblent avancer dans le bon sens : Keanu Reeves pourrait bientôt rejoindre le MCU ! Le comédien, actuellement en pleine promotion de Matrix 4, explique que « Pour le moment, nous n’avons rien de précis à nous mettre sous la dent, mais nous allons bien finir par trouver quelque chose ». L’acteur serait parfait pour jouer un super-héros et avec le nombre de projets en chantier chez Marvel, Kevin Feige devrait facilement pouvoir lui trouver le rôle idéal.

De Matrix au MCU ? – Crédit : Warner Bros Studios

L’iPad Pro 2022 se révèle

Même si aucune date de lancement n’a été officialisée, de nouvelles fuites récentes ont levé le voile sur la conception et les caractéristiques de l’iPad Pro 2022. Selon les rumeurs, ce nouveau modèle présenterait un cadre plus fin composé d’alliage de titane et serait toujours doté de l’encoche. Apple devrait utiliser un OLED double couche pour son écran LTPO et le dos de l’iPad serait en verre pour permettre le chargement sans fil. Côté caractéristiques internes, on retrouverait la puce M2 et l’iPad Pro 2022 devrait être compatible avec la 5G.

Le prochain iPad Pro 2022 – Crédits : Apple

Méfiez-vous des AirTag

Les AirTag d’Apple ont pour avantage de vous aider à remettre la main sur un objet perdu en vous indiquant sa distance et sa direction. Si toutefois le tracker perd le signal, le mode « perdu » permet malgré tout de communiquer avec un iPhone à proximité via la fonction Find My Network. Cette dernière option est aussi pratique que dangereuse, comme l’a constaté une cosplayeuse américaine en sortant d’un bar. En effet, un AirTag a été placé à l’intérieur du passage de roue de sa voiture, permettant à l’individu malveillant de tracer son véhicule. Heureusement, une option de sécurité mise en place par Apple permet aux utilisateurs de recevoir des notifications en cas de présence d’un tracker inconnu.

