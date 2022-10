Kerbal Space Program 2 : l’early acces sera disponible l’année prochaine

Kerbal Space Program est sans aucun doute le plus célèbre des simulateurs de construction et de lancement de programmes spatiaux. La NASA a même lancé un étonnant défi. L’agence spatiale américaine a ainsi demandé aux joueurs de recréer le premier vol habité de SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk. Plus de dix ans après la sortie du premier opus, le simulateur va avoir droit à une suite officielle, dont l’accès anticipé sera lancé en début d’année prochaine…

Kerbal Space Program 2 – © Intercept Games.

L’éditeur serait ainsi reparti de zéro. Cette suite proposera des centaines de nouvelles pièces à utiliser, des vols longue distance avec distorsion temporelle, des visuels mis à jour et des didacticiels améliorés afin de faciliter la prise en main du jeu pour les nouveaux joueurs. L’accès anticipé donnera ainsi accès à plus de 350 pièces de construction. Les véhicules pourront être peints et décorés, ce qui permettra une personnalisation plus poussée qu’auparavant.

Kerbal Space Program 2 : une accessibilité améliorée

Kerbal Space Program 2 permettra également d’explorer le système Kerbolar, avec des lieux réimaginés pour plus de réalisme. Pour les nouveaux venus, le jeu proposera des vidéos tutorielles animées entièrement interactives. Les joueurs bénéficieront d’ailleurs d’un tout nouveau HUD de vol, et de meilleures informations contextuelles pendant le jeu.

Nate Simpson, directeur de la création chez Intercept Games, déclare ainsi : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de lancer Kerbal Space Program 2 en accès anticipé, car cela permettra aux fans de Kerbal de constater par eux-mêmes tous les progrès incroyables que nous avons réalisés alors que nous atteignons les dernières étapes du développement […] Au cœur de KSP2, il y a l’exploration, la découverte et la conquête de la force de gravité en ajoutant plus de boosters.«



Le producteur principal, Nestor Gomez, ajoute : « Avec la sortie du jeu en accès anticipé, nous entrons dans une nouvelle phase au cours de laquelle les joueurs peuvent découvrir des systèmes, des fonctionnalités, des mises à jour et d’autres éléments très attendus au fur et à mesure qu’ils sont mis en ligne.

À lire > NASA : le télescope James Webb capture les Piliers de la création en 4K

Source : eurogamer