Kia : des photos volées dévoilent le prototype du crossover électrique Kia CV

Les informations de Kia indiquent que le crossover électrique porte le nom de code interne CV, mais le constructeur automobile n’a pas encore divulgué le nom du véhicule de série.

Kia CV – Crédit : Carscoops

Le mois prochain, Kia devrait présenter son premier modèle basé sur la plateforme E-GMP de Hyundai, qui permettra notamment aux futures voitures électriques Hyundai et Kia de se recharger l’une l’autre. Hyundai promet de réduire le nombre de composants de 60 %. Enfin, tous les véhicules électriques basés sur l’E-GMP offriront une autonomie de 500 km ou plus.

D’après l’analyste Ming-chi Kuo de TF Securities, Apple pourrait également utiliser la plateforme E-GMP de Hyundai sur son Apple Car, ou projet Titan. Néanmoins, Hyundai et Kia ont récemment confirmé la fin des discussions avec Apple sur l’Apple Car, sans précisé si celles-ci pouvaient ou non reprendre un jour.

Le Kia CV apparaît dans la nature

Les photos volées du Kia CV nous dévoilent un extérieur camouflé, mais il semble qu’il s’agisse d’un hybride entre une berline et un crossover. Il est difficile de bien distinguer la carrosserie du véhicule. Cependant, on peut noter la présence d’un capot court, et une silhouette qui fait penser au Kia Imagine, présenté en 2019.

Concernant la batterie, on sait que les véhicules utilisant la plateforme E-GMP disposeront d’une autonomie minimale de 500 km, soit autant que les Tesla Model Y. De plus, la batterie serait compatible avec une charge rapide, puisqu’elle serait capable de se recharger en seulement 20 minutes environ. L’existence du véhicule n’est pas une surprise, puisqu’on sait que Kia comptait accélérer l’électrification de sa gamme avec un crossover inédit prévu pour fin 2021.

Le Kia CV électrique pourrait être présenté prochainement, dès le mois de mars 2021. Il serait ensuite lancé sur plusieurs marchés au mois de juillet prochain. Le constructeur automobile Hyundai lancera également à la même période sa propre voiture électrique basée sur la plateforme E-GMP, la Ioniq 5.

Source : Carscoops