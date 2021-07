Kindle Paperwhite est au prix exceptionnel de 35 € chez Amazon

Vous partez bientôt en vacances et apportez tous vos livres prend de la place dans les sacs ? La liseuse est une solution pour tous les lecteurs qui veulent partir léger. Chez Amazon, c’est le moment de profiter de cette belle offre concernant la Kindle Paperwhite puisqu’elle passe de 129,99 € à 84,99 € soit une belle économie de 45 €.

Kindle Paperwhite est à 34,99 € chez Amazon au lieu de 130 €

Grâce à la liseuse vous allez pouvoir partir sans vous encombrer, mais en ayant suffisamment de lecture pour toutes vos vacances. Si cette idée vous séduit déjà, mais qu’en tant que puriste vous n’avez pas encore sauté le pas, c’est le moment de valider votre commande. En effet Amazon propose une très belle offre concernant la Kindle Paperwhite. Affichée au prix de départ à presque 130 €, elle est actuellement à 84,99 € soit une économie immédiate de 45 €.

La liseuse Kindle Paperwhite est résistante à l’eau elle ne craindra donc pas les éclaboussures et grâce à son écran 300 ppp sans reflets vous pourrez bouquiner à la piscine, à la plage ou au parc sans craindre les rayons ou les reflets du soleil.

Concernant la capacité de stockage, la version 8 Go est à 84,99 € au lieu de 130 € et la version 32 Go est à 114,99 € au lieu de 159,99 €. Si vous n’êtes pas encore convaincu, sachez que la livraison vous sera en plus offerte.