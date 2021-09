Kindle Paperwhite, l’édition 2021 de la liseuse phare d’Amazon s’annonce comme un bon cru

La Kindle Paperwhite, le best-seller des liseuses, fait peau neuve. Elle revient déclinée dans 2 versions, avec un écran plus grand et quelques nouveautés attendues.

La Kindle Paperwhite est clairement le modèle de référence chez Amazon. Plus évoluée que la Kindle de base mais moins chère que la Kindle Oasis, elle a tout pour séduire le plus grand nombre. Ceci dit la dernière version date de 2018, l’arrivée d’une nouvelle version est donc particulièrement bienvenue.

Mais ce n’est pas 1 version mais 2 que propose Amazon, puisque la Kindle Paperwhite s’accompagne d’une version un peu plus haut de gamme, la Kindle Paperwhite Signature Edition.

Au rang des principales améliorations, citons tout d’abord l’écran bord à bord qui gagne en taille pour atteindre 6,8 pouces (versus 6 pouces pour la version précédente), ce qui ne devrait qu’améliorer le confort de lecture. Les dimensions restent pour autant contenues puisqu’elle ne prend que 1 cm de chaque côté alors que son épaisseur reste quasiment identique et même légèrement réduite. Côté poids cela devrait être imperceptible puisqu’elle prend à peine plus de 20 grammes.

L’écran, qui est déjà l’un des points forts des Kindle, est annoncé comme anti-reflet et conserve sa résolution de 300 ppp. Amazon annonce aussi avoir ajouté 10% de luminosité au réglage maximal, la possibilité d’opter pour un éclairage chaud et l’arrivée d’un mode sombre, blanc sur noir pour chacun puisse faire ces choix selon l’heure de la journée et les conditions de lecture. La Signature Edition intègre en plus un capteur pour l’ajustement automatique de l’éclairage.

La Kindle Paperwhite sera étanche dans ses 2 versions.

La Kindle Paperwhite passe enfin à l’USB-C

Cela peut sembler être un détail mais c’était un changement attendu, la recharge va enfin s’effectuer en USB-C. Amazon assure que la charge ne prendra que 2,5h

avec un adaptateur secteur de 9W. Cela reste à vérifier mais cela constituerait un temps de charge divisé par 2. La Kindle Paperwhite Signature Edition bénéficiera pour sa part du chargement sans fil. Dans tous les cas cela permettrait d’obtenir 10 semaines d’autonomie.

Amazon annonce aussi avoir revu son interface et ajouter de nouvelles fonctionnalités. Nous vous en dirons plus quand nous aurons eu l’occasion de la prendre en main.

La Kindle Paperwhite est disponible en 8 Go dès aujourd’hui à partir de 139,99 € (avec pub) et 149,99€ (sans pub) mais il faudra patienter jusqu’au 27 octobre le début des livraisons.

La Kindle Paperwhite Signature Edition est disponible en 32 Go à 189,99 € (sans pub) et sera livrée à partir du 10 novembre.

De nouveaux étuis en cuir et en tissu seront disponibles en noir, bleu marine et lavande à partir de 29,99 €.

>>> A lire aussi notre comparatif de liseuses (Kindle, Kobo, Vivlio, Bookeen)