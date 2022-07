Kingsman 3 : « c’est pour bientôt » selon Taron Egerton

On n’y croyait plus et pourtant : le dernier volet de la trilogie originale Kingsman verra finalement le jour en 2023. Mais tout cela reste à mettre au conditionnel. En effet, le comédien Taron Egerton ne fait que spéculer sur les souhaits de l’équipe créative. Après un préquel en demi-teinte, la trilogie initiale doit être conclue. Entre temps, le public pourra savourer un nouveau spin-off et il se murmure que la saga pourrait se poursuivre à travers sept films supplémentaires, mais uniquement côté télévision. De quoi donc contenter les fans de ce monde d’espions « à l’ancienne », dans un univers suranné et très british.

Kingsman 3 se précise enfin ! – Crédit : 20th Century Studios

C’est au cours d’une récente interview qu’Egerton s’est exprimé librement sur le sujet. Si une annonce officielle est encore attendue, cette prise de parole augure tout de même un futur prometteur pour Eggsty et Merlin.

Kingsman : la saga n’a pas dit son dernier mot !

« Je ne suis qu’un humble pion dans cette équation complexe. Mais je vous rassure, il y a bel et bien un script. Je crois comprendre que nous allons tourner ce troisième volet dès l’année prochaine. Mais ne prenez pas mes déclarations au pied de la lettre, car ce n’est malheureusement pas moi qui décide. Ce sont des adultes ! » avoue ainsi, avec ironie, Egerton. Il faut donc comprendre clairement que la production est en route mais qu’elle demandera encore du temps pour se concrétiser pleinement.

On imagine également que le comédien n’est pas en mesure de tout dire, pour des raisons purement contractuelles. Même s’il dispose d’informations complémentaires, elles semblent encore bien minces à ce stade du projet. De plus, Egerton est désormais un producteur aguerri sur d’autres projets. Il sait donc parfaitement que les choses peuvent évoluer à tout moment et ne veut courir aucun risque. Il se murmure également que le comédien pourrait être le prochain Wolverine au sein du MCU, rôle qui occuperait donc une large partie de sa carrière à venir.

Quoi qu’il en soit, les fans ne seront pas mis de côté. Kingsman sera bel et bien de retour. Reste à savoir quand, comment et autour de quel arc narratif précis.

A lire également – James Bond : Henry Cavill enfin prêt à jouer 007 ?

Source : Screenrant