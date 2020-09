Kit Harington veut tourner la page Game of Thrones et Jon Snow

Propulsé au rang de star par son interprétation de Jon Snow dans la série Game of Thrones, Kit Harington a déclaré ne plus vouloir jouer de héros similaires. La personnalité du Roi du Nord est selon lui liée à une image de l’homme qu’il ne veut pas promouvoir.

Kit Harington, désormais célèbre pour son rôle iconique, s’est confié sur ses intentions de ne pas interpréter à nouveau un héros comme Jon Snow. Selon lui, « Le monde n’a pas besoin d’un autre héros comme cela ».

Jon Snow, rôle iconique de Kit Harington dans la série Game of Thrones. Crédits : HBO

Il est vrai que le personnage de Jon Snow est particulier. Introverti, stoïque, parfois inexpressif, autant de qualificatifs qui peuvent décrire le Roi du Nord. Kit Harington ne s’identifie pas à cette étiquette et ne veut pas y revenir, par conviction.

Une vision de l’homme à l’opposé de ses convictions

« Je sens que les hommes ont un problème émotionnel, un blocage, et que ce blocage est venu de la Seconde Guerre Mondiale, transmis de grand-père, en père, en fils. » déclare l’acteur. « Nous ne parlons pas de ce que nous ressentons car cela montre de la faiblesse, parce que ce n’est pas masculin. Ayant dépeint un homme qui était silencieux, héroïque, je sens que c’est un rôle que je ne veux plus jouer. Le monde n’a pas besoin de voir ce genre de personnages masculins à nouveau. » Une position claire et net à l’encontre des stéréotypes liés aux héros masculins.

L’acteur semble avoir profité du confinement pour se remettre en question et entamer une profonde introspection. Il a notamment fait part de ses difficultés à tourner la page Game of Thrones, qui représente tout de même, à trente-trois ans, neuf ans de sa vie. « C’était intéressant, de vivre le confinement, de faire le deuil de cette série, à la fin je ne savais même plus si je voulais continuer à être acteur. » Selon lui, vivre avec une actrice professionnelle (son épouse Rose Leslie, interprète de Ygritte dans Game of Thrones) a beaucoup contribué à lui faire réaliser qu’il voulait continuer dans cette voie. « En vivant avec une autre actrice, j’ai réalisé que mon art me manquait, que mon métier me manquait. C’est une belle révélation », conclut l’acteur.

L’acteur britannique travaille actuellement sur le prochain film de Marvel, Eternals, dans le rôle du Chevalier Noir. Le blockbuster est prévu dans les salles pour 2021.

Source : Movieweb