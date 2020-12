Kobo by Fnac offre un conte de Noël de Charles Dickens lu par Eric et Quentin gratuitement !

Plongez-vous dans la magie de Noël dès maintenant grâce à la Fnac ! Depuis le 8 décembre, l’enseigne vous propose un conte de Noël écrit par Charles Dickens et raconté par Eric et Quentin entièrement gratuitement ! Oui, vous avez bien lu. Ce conte de Noël est offert par Kobo by Fnac, sans aucune obligation […]

Une fois que vous avez téléchargé votre livre audio sur Fnac.com, vous pouvez en profiter sur l’application Kobo by Fnac depuis votre smartphone ou tablette. Aucun abonnement n’est nécessaire et l’application est complètement gratuite. Connectez-vous simplement avec vos identifiants Fnac et lancez votre livre audio gratuit pour l’écouter seul ou en famille. L’application Kobo By Fnac est compatible avec Android et iOS.

Un conte de Noël gratuit à écouter seul ou en famille au coin du feu

En cette fin d’année compliquée, quoi de mieux que de pouvoir s’évader, s’aérer l’esprit, sans sortir de chez soi ? En temps de reconfinement, les livres audio peuvent répondre à votre besoin de réconfort et vous aider à vous sentir moins enfermé.

Ils représentent également une opportunité en or pour découvrir une nouvelle façon de lire, sans perdre de temps sur vos occupations du quotidien. Dans votre voiture, dans les transports en commun ou encore depuis votre cuisine, les livres audio Kobo By Fnac vous permettent d’accéder à la culture à moindre frais.

Difficile en effet de faire moins cher que ce conte de Noël de Charles Dickens puisqu’il est, répétons-le, offert par Kobo By Fnac ! Alors qu’attendez-vous pour en profiter ? Rendez-vous dès maintenant sur le site de la Fnac et téléchargez gratuitement ce livre audio lu par Eric et Quentin. Vous n’avez rien à perdre et tout à gagner.

Et Kobo by Fnac c’est une seule et même application pour toutes vos lectures, qu’elles soient en livres numériques ou en livres audio.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.