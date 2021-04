Konami a déposé les marques Metal Gear et Castlevania

Bientôt du nouveau pour les franchises de jeux vidéo Metal Gear et Castlevania ? Rien n’est encore officiel, mais l’éditeur Konami a déposé les marques Metal Gear Rising et Akumajō Dracula (Castlevania) au Japon Patent Office.

Les fans des franchises Metal Gear et Castlevania s’attendent à une annonce prochaine de la part de l’éditeur japonais Konami. En effet, celui-ci a déposé au Japon Patent Office les marques Metal Gear Rising et Akumajō Dracula qui est le nom de Castlevania au pays du soleil levant, selon le média Gematsu qui l’a rapporté.

Metal Gear Rising: Revengeance – Crédit : Konami

Konami serait-il donc en train de préparer des remasters ou une compilation des jeux cultes ? Nous n’avons pas d’informations supplémentaires pour le moment. Le dépôt des deux marques a été effectué le 6 avril et il a récemment été rendu public.

Un remaster pour Metal Gear Rising : Revengeance et une compilation pour Castlevania ?

Pour rappel, Metal Gear Rising : Revengeance est sorti en 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Développé par Platinum Games, il a été porté sur PC l’année suivante, mais il n’est pas disponible sur les consoles next-gen. Par conséquent, cela fait plusieurs années que les joueurs attendent un nouveau Metal Gear ou un remaster de Metal Gear Rising : Revengeance. Le jeu aurait probablement eu une suite s’il n’y avait pas eu la séparation entre Konami et Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear. D’ailleurs, l’éditeur japonais avait interdit à Hideo Kojima de recevoir un prix pour Metal Gear Solid en 2015.

Étant donné les récentes habitudes de Konami qui a lancé par surprise Castlevania : Symphony of The Night, le portage du jeu de 1997, sur Android et iOS l’année dernière et l’absence d’Hideo Kojima, il semble plus probable qu’un remaster de Metal Gear Rising : Revengeance soit en préparation, et non un nouveau jeu.

En ce qui concerne le dépôt de marque Akumajō Dracula, nous ne savons pas encore ce que Konami a prévu pour sa franchise Castlevania. Encore une fois, il est peu probable qu’il s’agisse d’un nouvel opus. De nombreux joueurs s’attendent donc à une compilation des jeux classiques comme celle des jeux Zelda avec Phantom Hourglass, The Wind Waker et Ocarina of Time. Cependant, cette compilation n’a pas non plus été confirmée pour le moment.

Source : ComicBook