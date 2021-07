Konami dévoile eFootball, le successeur Free-to-Play de PES

Le nouveau jeu, le premier de la série à être construit avec la technologie Unreal Engine plutôt qu’avec le FOX Engine de Konami, sera disponible en version numérique uniquement à partir du début de l’automne sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 et Steam, avec des versions Android et iOS devant suivre plus tard.

Au lancement d’eFootball, vous pourrez effectuer des matchs amicaux avec une sélection de 9 clubs. Contrairement aux anciens PES, Konami annonce que dans un avenir proche, eFootball deviendra complètement multiplateforme, permettant à chacun de se joindre au plaisir sans être retenu par l’appareil de son choix. Ainsi, un joueur sur PS5 pourra par exemple affronter un joueur sur Xbox Series X.

Selon les développeurs, une nouvelle technologie appelée Motion Matching convertira la vaste gamme de mouvements que les vrais joueurs peuvent faire en une série d’animations tout en sélectionnant la plus précise en temps réel.

eFootball est gratuit, mais des DLC payants seront proposés

Bien que le jeu soit gratuit, Konami précise que d’autres contenus et modes de jeu seront disponibles après le lancement et que, sans surprise, certains d’entre eux seront payants. « À l’avenir, certains modes de jeu seront vendus en tant que DLC optionnel, donnant aux joueurs la liberté de construire une expérience qui suit leurs intérêts. », peut-on lire dans le communiqué de l’éditeur.

Aucune mention n’a encore été faite de MyClub, l’équivalent sur PES de FIFA Ultimate Team, ou de Master League, le mode carrière de la série. Cependant, on imagine que ce mode de jeu arrivera plus tard sous forme d’un DLC payant. Néanmoins, le jeu recevra tout de même des mises à jour annuelles gratuites pour les nouvelles saisons.

Konami a annoncé qu’il ferait de nouvelles annonces sur le gameplay et les modes en ligne d’eFootball à la fin du mois d’août (ce qui correspondrait à la Gamescom 2021). D’ici cet hiver, toutes les versions du jeu seront dotées d’une fonction cross-play, mais les joueurs mobiles devront utiliser des manettes pour affronter les joueurs sur console et PC. De son côté, son concurrent principal FIFA a vu son code source être piraté et mis en vente sur le dark web.

Source : Konami