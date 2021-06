La balance connectée Withings Body est à 66,45 € pour le Prime Day

Si vous voulez connaître tous les détails de votre silhouette, la balance connectée Withings Body est à 66,45 € au lieu de 99,95 € soit une belle réduction de 34 %. Attention, l’offre se termine ce soir avec la fin du Prime Day.

La balance Withings Body est à prix cassé chez Amazon

Grâce à cette balance connectée, vous allez pouvoir tout connaître sur votre corps, en effet en plus du poids, vous pourrez connaître votre masse osseuse, votre masse musculaire, votre IMC, et bien d’autres indicateurs. En vous pesant, la balance vous indiquera vos 8 dernières pesées sous la forme d’un histogramme, ainsi vous pourrez voir directement ou vous vous situez.

Avec l’application Health Mate , vous pourrez obtenir votre suivi personnalisé, et ce pour toute la famille via le Bluetooth ou le Wifi. Ainsi si vous avez un bébé à la maison, il sera intéressant et rassurant de suivre sa courbe de croissance. Les femmes enceintes pourront également apprécier d’avoir ce genre de suivi directement à la maison. Compatible avec Alexa, vous pourrez lui demander par exemple de consulter votre progression et ainsi suivre vos progrès régulièrement.

La balance fonctionne avec 4 piles AAA inclues qui peuvent durer jusqu’à 18 mois.