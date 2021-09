La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est à moins de 20 €

C’est la rentrée et cette année c’est la bonne, vous allez reprendre le sport et partir sur de nouvelles bases saines. Pour vous accompagner, la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est la partenaire idéale. C’est le moment de l’acquérir chez Amazon puisqu’elle est à seulement 19,99 € au lieu de 34,99 € soit une très belle économie de 15 €.

La balance connectée Xiaomi est à petit prix chez Amazon

Simple et efficace, cette balance connectée sera votre meilleure alliée pour la suivi de votre progression concernant votre perte de poids. En effet, grâce à ses nombreux capteurs, elle vous indiquera bien plus que votre poids. La balance connectée de Xiaomi pourra donc vous informer sur un total de 10 informations, parmi elles : la masse graisseuse, la masse osseuse, la masse musculaire et votre poids bien évidemment.

Pour vous simplifier la vie, vous pourrez télécharger l’application Mi Fit via votre smartphone ou votre tablette. L’application se synchronisera automatiquement avec votre balance pour vous délivrer les résultats de vos différentes statistiques. En quelques instants, vous saurez absolument tout sur votre silhouette.

Sachez que la balance fonctionne avec 3 piles AAA, qu’elle fonctionne via le Bluetooth 4.0 et qu’elle peut distinguer jusqu’à 16 profils, toute la famille pourra donc l’utiliser.