La barre de son Philips Dolby Atmos est à son prix le plus bas

Pour donner un peu de puissance côté son à votre téléviseur, voici une barre de son Philips à un prix vraiment très accessible. En effet, actuellement, le produit passe à seulement 74 €, à ce prix il serait vraiment dommage de passer à côté.

La barre de son Philips est à un prix exceptionnel chez Cdiscount

La barre de son est une véritable alliée pour nos séries et nos films, en effet avec un son plus présent et plus soutenu, nous plongeons complétement dans l’univers souhaité. Cette fois pour un petit prix de 74 €, vous allez pouvoir acheter cette barre de son de la marque Philips, une bonne nouvelle pour vos oreilles et pour votre portefeuille.

Affichée chez certains concurrents à 200 €, ce produit possède une puissance non négligeable de 200 W, elle est compatible Dolby Atmos et DTS Play-Fi, ce qui va vous apporter un son puissant et riche. Les sons graves seront également amplifiés grâce au caisson de caisse sans fil. Avec son poids plume de 2,4 kilos et ses dimensions de 90 x 11 x 5,7 cm, elle se glissera parfaitement dans votre intérieur et mieux encore dans votre meuble tv.

Toutefois, si avant d’acheter une barre de son, vous devez changer votre téléviseur, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs télévisions.