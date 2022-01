La barre de son Samsung HW-A530/ZF est à moins de 180 €

Si vous souhaitez équiper votre téléviseur et avoir l’impression d’être au cinéma, c’est le moment d’investir dans cette barre de son. Chez Cdiscount, la barre de son Samsung HW-A530/ZF est actuellement à 179,99 € au lieu de 299,99 €.

Samsung HW-A530/ZF la barre de son à moins de 180 €

Pour faire de belles économies, il est préférable de profiter des soldes proposées par les différents sites marchands. Chez Cdiscount, la barre de son HW-A530/ZF est actuellement à seulement 179,99 € au lieu de presque 300 €. Autant dire qu’il serait vraiment regrettable de passer à côté. Toutefois, même si l’offre est intéressante, vous avez certainement besoin de connaître les détails techniques du produit avant de valider votre achat et de passer au paiement.

Cette barre de son va apporter un véritable plus à votre téléviseur et vous permettre de vous immerger complètement dans votre film. Sachez qu’elle propose un rendu sonore 2.1 et qu’elle dispose d’une compatibilité Dolby Atmos et DTS:X. Elle est également compatible Bluetooth et HDMI ARC.

