La barre de son Samsung HW-K335 est au prix exceptionnel de 88 €

Même si votre téléviseur est performant, la qualité sonore laisse peut être à désirer. Si c’est le cas, vous allez pouvoir régler ce problème en achetant cette barre de son Samsung HW-K335. En effet, actuellement elle voit son prix chuter et passer à 88,19 € au lieu de 99,99 €.

La barre de son Samsung HW-K335 est à prix réduit chez Cdiscount

Si vous souhaitez donner un coup de pouce sur le plan sonore à votre télévision, c’est le moment de bénéficier de cette belle offre. En effet, chez Cdiscount, cette barre de son de la marque Samsung voit son prix passer à 88 € grâce à un code promo. En effet, pour obtenir ce tarif, il vous suffira de copier/coller le code promo : SAMS5. Une fois enregistrée, la remise s’appliquera ensuite directement dans votre panier, vous pourrez ensuite valider votre commande.

Certes, vous vous doutez que vu le tarif, il existe bien évidemment des modèles plus performants que cette barre de son, toutefois pour le prix, elle est de très bonne qualité. En effet, grâce à son caisson de basses sans fil et son rendu 2.1, vous pourrez vous immerger complétement dans votre film. Sachez également qu’elle est compatible Dolby Digital et Bluetooth.

Toutefois, dans le doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures barres de son avant de valider votre commande.