La barre de son Samsung HW-Q600A/ZF bénéficie d’une remise incroyable de 160 €

Que vous souhaitiez passer votre commande chez Boulanger, Electro Dépot, la Fnac ou Darty, la barre de son Samsung HW-Q600A/ZF bénéficie d’une réduction de 15 %. Attention, vous avez jusqu’au 15 novembre 2021 pour en profiter et payer la barre de son 339 €.

La barre de son Samsung est à son prix le plus bas

Le plus souvent, les barres de son viennent combler les lacunes des téléviseurs. Si vous souhaitez gagner en puissance et tout simplement être immergé complètement dans votre film ou dans votre série, c’est le moment de profiter de cette promo. En effet, jusqu’au 15 novembre 2021, vous allez pouvoir faire chuter le prix de ce modèle de 15 % grâce à une offre de remboursement valable chez plusieurs marchands. En effet, selon vos préférences et vos habitudes, vous pourrez choisir votre boutique pour faire votre achat. Comme vous pouvez le constater, l’écart de prix se joue à seulement quelques centimes.

Concernant la barre de son, sachez qu’elle mesure 98 cm et qu’elle se placera très facilement sur votre meuble tv ou sur votre mur si vous préférez la fixer. Côté design, elle est sobre et élégante ce qui permettra de se marier parfaitement avec tous les intérieurs. Côté son, elle propose une puissance de 360 watts qui sert à alimenter 9 haut-parleurs et un caisson de basse.

