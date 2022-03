La barre de son Samsung HW-Q800A Dolby Atmos est à moins de 500 €

Si vous pensez que votre téléviseur a besoin d’un coup de pouce afin de vous apporter un son de qualité, voici un bon plan qui devrait vous intéresser. En effet, à la Fnac, la barre de son Samsung HW-Q800A Dolby Atmos est à 499,99 € au lieu de 699,99 € soit une très belle économie de 200 €.

La barre de son Samsung HW-Q800A passe à 499,99 € à la Fnac

Les personnes qui ont besoin de mettre en valeur leur nouveau téléviseur vont pouvoir profiter de ce bon à la Fnac. En effet, cette barre de son Samsung HW-Q800A est en ce moment à moins de 500 € soit à 499,99 € soit une belle économie de 30 %.

Cependant, avant de faire votre achat, vous avez certainement besoin de connaître les caractéristiques techniques du produit. En supplément de votre téléviseur, cette barre de son va vous offrir une immersion plus que satisfaisante pour vos films et vos séries. C’est notamment grâce à la technologie Acoustic Beam compatible avec le Dolby Atmos et DTX que vous allez pouvoir profiter à 100 % de votre nouveau téléviseur.

Toutefois, si avant de vous procurer une barre de son, vous souhaitez investir dans un nouveau téléviseur, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures télévisions.