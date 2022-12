La barre de son Samsung HW-T420 passe à seulement 109 €

Chez Boulanger, c’est le moment d’équiper votre salon à moindre coût. En effet, la barre de son Samsung HW-T420 bénéficie non seulement d’une belle remise mais aussi d’une offre de remboursement cumulable. Son prix passe donc de 149 € à 109 €.

La barre de son Samsung HW-T420 est à petit prix chez Boulanger

Si vous voulez donner un petit coup de boost à votre téléviseur, voici le matériel dont vous avez besoin. En effet, actuellement la barre de son voit son prix chuter à 109 € grâce à une offre de remboursement de 20 €. Vous aurez jusqu’au 10 janvier 2023 pour pouvoir en profiter.

Concernant le produit concerné, sachez que grâce à son design soigné et à ses dimensions fines, vous pourrez la glisser facilement dans votre meuble tv. Sobre et élégante, elle trouvera très facilement sa place dans votre salon. Elle propose un son surround 2.1 soit un son immersif avec des basses profondes et intenses, le tout avec une puissance de 150W.

Afin d’adapter parfaitement son utilisation, vous aurez le choix entre plusieurs modes : jeux, standard et surround. A vous de faire votre choix pour utiliser au mieux cette barre de son. Toutefois, si vous avez un doute, prenez le temps de consulter notre guide des meilleures barres de son.