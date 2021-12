La barre de son Samsung HW-T450 est à moins de 100 €

Si vous trouvez que votre téléviseur manque de puissance au niveau du son, ce bon plan est pour vous. En effet, pour moins de 100 €, vous pourrez acheter la barre de son Samsung HW-T450 chez Cdiscount.

La barre de son Samsung HW-T450 est à 99,99 €

Les barres de son permettent souvent de compenser ce point faible des télévisions. Si c’est votre cas, ce bon plan va certainement attirer votre attention. En effet, grâce à un code promo d’un montant de 30 €, le tarif chute à 99,99 € au lieu de 129,99 €. Toutefois, attention si ce produit vous intéresse, il faudra effectuer votre commande au plus tard le 11 janvier 2022.

Si le prix est raisonnable, cette barre de son offre tout de même des performances plutôt intéressantes. Équipée de son caisson de basse qui offre un rendu 2.1, le son est bien évidemment plus performant et plus précis que celui de votre téléviseur seul. Sachez également qu’elle possède une puissance de 200 W.

Elle viendra donc parfaitement compléter votre équipement et grâce à son design élégant et à ses dimensions correctes, elle se placera facilement sur votre meuble TV et s’intègrera facilement à votre intérieur.

