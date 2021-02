La barre de son Samsung HW-T550 passe à 229,99 € chez Darty

Chez Darty, la barre de son Samsung HW-T550 est soldée à 229,99€ au lieu de 299,99€, une belle remise à ne pas rater.

Promo sur la barre de son Samsung HW-T550 chez Darty

Si vous êtes à la recherche d’une barre de son pour votre TV, celle-ci devrait parfaitement répondre à vos attentes. Modèle d’entrée de gamme, cette barre de son cochera toutes les cases pour vous permettre d’obtenir un son précis et puissant lorsque vous regarderez vos films préférés.

Grâce à son caisson de basse sans fil, la barre de son émettra des basses ultra-puissantes pour un rendu sonore 2.1 supérieur au système son de la plupart des TV.

Côté design, l’allure élégante et épurée de la barre de son Samsung s’intégrera dans votre intérieur, et pour plus de discrétion vous pourrez en plus les accrocher au mur grâce aux accroches fournies avec le produit. Et pour vos appareils mobiles, vous pourrez les raccorder en Bluetooth avec la HW-T550.

Si toutefois vous recherchez un produit plus performant ou que vous avez tout simplement un doute, pensez à consulter notre comparatif des meilleures barres de son, ainsi vous serez certain de ne pas vous précipiter dans votre achat.