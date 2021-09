La box Nvidia Shield TV 2019 voit son prix passer à 124 € seulement

La passerelle multimédia Nvidia Shield TV 2019 est à un prix très accessible chez Boulanger et à la Fnac. En effet, les deux sites marchands offrent une belle remise et font chuter le prix de la box de 159,94 € à 124 €, une belle économie à ne pas rater si vous n’êtes pas encore équipé.

La Box TV Android Nvidia Shield est à prix mini

La nouvelle Shield 2019 en forme de cylindre bénéficie actuellement d’une belle promo chez Boulanger et à la Fnac. En effet, elle passe à 124 € au lieu de 159,94 €. Bien évidemment, cette baisse de prix risque de ne pas durer longtemps, il est donc préférable de ne pas tarder si ce produit vous intéresse.

Son petit format risque de vous étonner, mais pas d’inquiétude, car l’essentiel est bien présent. Le boitier possède une puce Tegra X1 +avec 2 Go de mémoire vive, soit une configuration qui apportera fluidité et performance lors de vos utilisations avec notamment une compatibilité 4K à 60 images par seconde. Le stockage internet est de 8 Go, mais vous pourrez bien évidemment l’augmenter grâce à la connectique fournie. A savoir que le Nividia Shield est compatible avec les normes vidéos HDR10 et Dolby Atmos pour le son.

Bonne nouvelle également, la présence d’Alexa et de Google Assistant qui vous permettra de donner vos ordres avec votre voix seulement.