La caméra de sécurité Arlo Pro 4 bénéficie d’une belle remise et passe à 179,99 €

Si votre intérieur n’est pas encore équipé d’une caméra de sécurité c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet, la caméra Arlo Pro 4 bénéficie d’une belle remise de 28 % et passe à 179,99 € au lieu de 249,99 €.

La caméra Arlo Pro 4 est au petit prix de 179,99 €

N’attendez pas de partir en vacances pour équiper votre maison d’une caméra de surveillance. En effet, il vaut mieux le faire bien avant afin de partir l’esprit plus tranquille et de profiter au maximum de votre séjour. Avec la caméra de surveillance Arlo Pro 4, l’installation sera rapide, simple et sans avoir besoin de contacter un professionnel. Il vous suffira de la placer, de la fixer et la connecter directement à votre wifi.

Une fois installée, vous pourrez surveiller les alentours de votre maison grâce à sa vision en 160 ° et à sa vision nocturne. En effet, rien ne pourra vous échapper et sachez qu’elle est équipée d’une alarme intégrée ainsi que d’un projecteur. Des éléments dissuasifs qui permettront de faire fuir les éventuels voleurs.

Discrète et solide, elle est conçue pour résister aux intempéries et à une température pouvant aller jusqu’à 45 °C. Concernant l’autonomie, elle est de 6 mois.