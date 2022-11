La caméra de surveillance Arlo Pro 4 est à moins de 150 €

Chez Amazon, la caméra de surveillance Arlo Pro 4 bénéficie d’une belle remise immédiate de plus de 30 %. Exceptionnellement, son prix passe donc de 219 € à 149,99 €, mais attention l’offre sera à durée limitée et dans la limite des stocks disponibles.

Caméra Arlo Pro 4 > 149,99 € chez Amazon

La camera Arlo Pro 4 est à prix réduit chez Amazon

Grâce à cette caméra de surveillance Arlo Pro 4, vous allez pouvoir surveiller votre intérieur ou votre extérieur sans vous ruiner. En effet, pour moins de 150 €, vous pourrez continuer à garder à œil sur votre intérieur soit un bon moyen de vous rassurer lors de vos absences prolongées ou durant vos vacances.

Cette caméra de surveillance Arlo Pro 4 possède de nombreux avantages, elle a une haute résolution ce qui vous permettra d’avoir une bonne qualité d’image et de voir les moindres détails. Son angle de vue de 160 ° est un point positif ainsi vous pourrez surveiller tous les coins de votre intérieur. Vous pourrez bien évidemment contrôler votre caméra via l’application disponible sur votre smartphone. Simple et rapide à installer, vous pourrez également déclencher si besoin l’alarme intégrée à distance, une bonne méthode pour faire fuir les potentiels visiteurs.

Si vous un doute sur votre choix, prenez le temps de consulter notre guide des meilleures caméras, ainsi vous serez certain de faire le bon choix.