La caméra Dji Osmo Action est à petit prix durant les soldes chez Darty

Vos vacances d’été approchent et vous n’êtes pas équipé en terme de caméra ? C’est le moment de profiter de ce bon plan chez Darty. En effet la caméra sport Dji Osmo Action passe à 219 € alors qu’elle est à 280 € chez plusieurs concurrents.

Caméra Dji Osmo Action est à prix cassé chez Darty

La Dji Osmo Action va vous suivre dans toutes vos sorties, que ce soit des balades ou des évènements sportifs extrêmes. Sortie il y a deux ans, elle est tout à fait capable de concurrencer sa rivale la célèbre GoPro et ce grâce à sa fiche technique très intéressante.

Solide et étanche jusqu’à 11 mètres, la Dji Osmo Action, dispose d’un écran à l’avant qui va vous permettre d’avoir un retour caméra. Petite, mais puissante grâce à son capteur de 12 mégapixels, elle peut filmer en 4k à 60 fps avec une vitesse d’écriture de 100Mb/s via une carte microSD. Concernant les sports les plus mouvementés, pas de problème pour filmer grâce au système de stabilisation Rocksteady qui va réduire les secousses et les vibrations.

Concernant l’autonomie, la caméra est équipée d’une batterie de 1300 mAh qui vous permettra de filmer pendant 1h30 en mode 4k à 30 fps avec l’option Rocksteady activée et presque 2 heures en 1080 p à 30 fps sans l’option. Comptez environ 1h20 pour recharger votre appareil.