La caméra Xiaomi Mi Home Security 360 ° est à petit prix chez Amazon

Vos vacances approchent et vous n’êtes pas encore équipé pour surveiller votre maison ? Profitez vite de cette offre chez Amazon pour acheter la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home Security 360°. En effet, elle est actuellement à seulement 27,98 € au lieu de 39,99 €.

La caméra Xiaomi Mi Home Security est à moins de 30 €

La caméra de surveillance à l’intérieur de votre maison va vous permettre de surveiller l’intérieur de votre maison lors de vos absences. Avec la rotation à 360 °, rien ne pourra vous échapper et en plus vous pourrez même entendre ce qu’il se passe chez vous et parler également pour que les personnes présentent vos entendent. Une solution qui peut être pratique pour surveiller vos adolescents par exemple.

Son double moteur permet donc de pivoter la caméra de façon horizontale à 360 ° mais aussi verticale à 115 ° avec une qualité d’image en 1080 pixels. Vous pourrez également choisir de conserver vos vidéos ou les images si besoin en rajoutant une carte microSD 64 Go. Équipée de la fonction détecteur de mouvement et vision nocturne infrarouge, vous pourrez tout voir même dans le noir. Bien évidemment, lors de la détection du moindre mouvement suspect pendant les créneaux horaires programmés, vous recevrez immédiatement une notification sur votre smartphone.

